Вратарь Лорис Кариус взялся за старое: новый фейл в товарищеском матче с «Транмер Роверс»
Клоппу точно не нужен другой голкипер?
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус вновь допустил грубую ошибку, которая привела к голу в ворота «красных».
В товарищеском матче с «Транмер» Кариус не поймал мяч, летевший прямо в него. Первым на отскоке оказался игрок «Роверс», который добил мяч в сетку.
- Кариус допустил две грубейшие ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала», которые стоили английскому клубу титула.
- После игры выяснилось, что второй тайм немец играл с сотрясением мозга после удара локтем от Серхио Рамоса.
- «Ливерпуль» все же обыграл «Транмер» со счетом 3:2.
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