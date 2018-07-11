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Вратарь Лорис Кариус взялся за старое: новый фейл в товарищеском матче с «Транмер Роверс»

Кариус взялся за старое: новый фейл в товарищеском матче с «Транмер Роверс»
Eurosport

29 мин. назад

Клоппу точно не нужен другой голкипер?

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус вновь допустил грубую ошибку, которая привела к голу в ворота «красных».

В товарищеском матче с «Транмер» Кариус не поймал мяч, летевший прямо в него. Первым на отскоке оказался игрок «Роверс», который добил мяч в сетку.

  • Кариус допустил две грубейшие ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала», которые стоили английскому клубу титула.
  • После игры выяснилось, что второй тайм немец играл с сотрясением мозга после удара локтем от Серхио Рамоса.
  • «Ливерпуль» все же обыграл «Транмер» со счетом 3:2.

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