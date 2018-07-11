«Манчестер Юнайтед» заработает 3,4 млн евро на трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус»
Копейки, но приятно.
«Манчестер Юнайтед» заработает 3,4 миллиона евро на трансфере Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус». Англичане заработают, несмотря на то, что договор о переходе португальца на «Сантьяго Бернабеу» не включал пункт о перепродаже.
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в 18-летнем возрасте и согласно правилу Механизма солидарности ФИФА клуб получит компенсацию за воспитание игрока. утверждает The Mirror.
В статье 21 инструкции ФИФА говорится: «Если игрок совершил трансфер до истечения его контракта, любой клуб, который способствовал его обучению и развитию, должен получить пропорциональную часть компенсации, заплаченной за игрока».
- За каждый сезон в возрастной период игрока с 18 до 23 лет клуб получает 0,5% от полной стоимости трансфера.
- Таким образом за 6 сезонов, проведенных Роналду на «Олд Траффорд», «Манчестер Юнайтед» получит 3,4 миллиона фунтов.
- Первый клуб Криштиану, лиссабонский «Спортинг», получит компенсацию 2 миллиона евро.
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