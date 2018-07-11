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Андрей Ярмоленко перешел из «Боруссии» в «Вест Хэм»
В Лондоне новая звезда.
Дортмундская «Боруссия» подтвердила продажу украинского нападающего Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм».
«Удачи, Андрей», – напутствовали дортмундцы в официальном твиттере.
Позже сделку подтвердили и «молотобойцы». Контракт Андрея с «Вест Хэмом» рассчитан на четыре сезона. Сумма трансфера не разглашается.
«Безусловно, я счастлив переходу в «Вест Хэм». Это большой клуб с отличными болельщиками. Я счастлив переезду в Премьер-лигу», – сказал Ярмоленко официальному сайту.
- Ярмоленко был куплен немцами за 25 млн евро.
- На счету Андрея 6 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «Боруссию».
- Ярмоленко провел 76 игр за сборную Украины и забил 35 голов.
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