Новая форма «Ливерпуля» в необычных серых цветах – самое то, чтобы разнообразить гардероб
Мерсисайд, налетай.
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2018/19.
Цвет джерси – бело-серый с различными геометрическими узорами; рукава полностью серые. Названия спонсоров и эмблема клуба выполнены в красной гамме.
- В прошедшем чемпионате Англии «Ливерпуль» занял четвертое место и квалифицировался в Лигу чемпионов.
- Кроме того, «красные» вышли в финал Лиги чемпионов и проиграли «Реалу» – 1:3.
- Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига», где он провел 2 сезона.
(Фото: официальный твиттер New Balance)
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