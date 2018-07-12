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Новая форма «Ливерпуля» в необычных серых цветах – самое то, чтобы разнообразить гардероб

Третий комплект формы «Ливерпуля» в необычных серых цветах – самое то, чтобы разнообразить гардероб
Eurosport

6 ч. назад

Мерсисайд, налетай.

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2018/19.

Цвет джерси – бело-серый с различными геометрическими узорами; рукава полностью серые. Названия спонсоров и эмблема клуба выполнены в красной гамме.

  • В прошедшем чемпионате Англии «Ливерпуль» занял четвертое место и квалифицировался в Лигу чемпионов.
  • Кроме того, «красные» вышли в финал Лиги чемпионов и проиграли «Реалу» – 1:3.
  • Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига», где он провел 2 сезона.

(Фото: официальный твиттер New Balance)

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