Полузащитник «Ниццы» Сери, который едва не перешел в «Барселону», стал игроком «Фулхэма»
Неожиданный трансфер.
Полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери оформил трансфер в клуб АПЛ «Фулхэм». Сумма перехода оценивается в 30 млн евро.
Ивуариец подписал с новым клубом контракт до 2022 года. Ранее игроком интересовались «Барселона», «Челси», «Арсенал» и «Наполи».
«Я рад быть здесь. Для меня это новое приключение, и я надеюсь, что все будет хорошо», – заявил Сери.
- В сезоне-2018/19 «Фулхэм» впервые за 5 лет сыграет в Премьер-лиге.
- Сери выступал за «Ниццу» с 2015 года, проведя в футболке французского клуба 100 матчей.
- 26 апреля 2018 года стало известно о намерении владельца «Фулхэма» Шахида Хана купить стадион «Уэмбли».
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