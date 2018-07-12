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«Спасибо тебе, Мистер». Фабрегас попрощался с Конте до официального объявления «Челси»
А чего тянуть-то?
«Челси» еще не объявил об отставке Антонио Конте, но Сеск Фабрегас уже все знает:
«Спасибо тебе, Мистер, за еще одну победу в Премьер-лиге и в Кубке Англии. Поначалу мне было нелегко убедить тебя в моей профпригодности, но, в конце концов, надеюсь, ты мной гордился.
Удачи в будущем».
- Конте возглавил «Челси» после Евро-2016.
- Итальянец привел «синих» к чемпионству весной 2017 года, но спустя год «Челси» не попал в Лигу чемпионов.
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