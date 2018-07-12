«Спасибо тебе, Мистер». Фабрегас попрощался с Конте до официального объявления «Челси»

«Челси» еще не объявил об отставке Антонио Конте, но Сеск Фабрегас уже все знает:

«Спасибо тебе, Мистер, за еще одну победу в Премьер-лиге и в Кубке Англии. Поначалу мне было нелегко убедить тебя в моей профпригодности, но, в конце концов, надеюсь, ты мной гордился.

Удачи в будущем».

Конте возглавил «Челси» после Евро-2016.

Итальянец привел «синих» к чемпионству весной 2017 года, но спустя год «Челси» не попал в Лигу чемпионов.

Абрамович уволит Конте по делу. Антонио слишком мерзкий

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