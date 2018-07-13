«Челси» наконец заменил Антонио Конте на Маурицио Сарри. Топ-клубы так не поступают

Идет середина июля, а Роман Абрамович только сейчас определился с коучем. Конте отправлен в отставку с жирной компенсацией – вместо Антонио приедет другой итальянец, Маурицио Сарри.

Эта рокировка считывалась еще в конце весны, но лондонцы забыли о солидности ради банальной перестраховки. «Челси» сработал как маленький провинциальный клубчик и еще раз доказал: падение «синих» в ЛЕ – не случайность и не провал, а заслуженный и логичный даунгрейд.

Пора выяснить, чему учит эта история.

Антонио Конте, «Челси»Getty Images

Абрамович – объективно слабый футбольный босс

Роман владеет «Челси» уже 15 лет, но никакой системностью или автономностью на «Стэмфорде» даже не пахнет. Все решения принимает владелец, а если у него проблемы с визой, властями или бизнесом, то деятельность клуба тупо замирает. Ни Грановская, ни другие менеджеры ни на что не влияют.

В книге «Время Березовского» спикеры Петра Авена характеризовали Абрамовича как миллиардера, ключевой скилл которого – умение договариваться и дружить с нужными людьми. Видимо, в футболе у Романа другие принципы: как только у него возникают сомнения в полезности тренера, тот вылетает с компенсацией. Сомнительный подход – если бы Роман вел себя спокойнее и системнее, «Челси» за эти 15 лет мог и сэкономить, и выиграть гораздо больше. В том числе, в Лиге чемпионов.

Сейчас Абрамович – большая проблема для «синих». Он владелец и никуда не уйдет (хотя недавно были предложения о продаже), так что у него не найдется времени отвлечься и проанализировать свои поступки, чтобы вернуться на должность мудрым и сильным, как Флорентино Перес. Нет, Роман продолжит менять тренеров чаще, чем семиклассница – аватарки в инстаграме.

Средневековый подход Абрамовича натурально ужасает: он требует мгновенного результата, покорности и минимального вмешательства в трансферы, не понимая, что эти опции плохо сочетаются между собой.

Роман АбрамовичGetty Images

Конте уволен заслуженно

Антонио знал правила игры, но нереально борзел, рассчитывая усидеть на двух стульях. Это было возможно при единственном условии – если ты берешь титулы. Видимо, наивный Конте рассчитывал, что победа в дебютном сезоне в АПЛ позволит ему безнаказанно выгонять игроков (Коста), ругаться с руководством, заказывать конкретных футболистов и ворчать на пресс-конференциях. Но у Абрамовича короткая память на достижения, зато длинная – на все косяки.

Чтобы продолжить трудиться, сохраняя недовольную риторику, Антонио должен был брать Суперкубок Англии (слит «Арсеналу»), проходить хотя бы в восьмерку лучших клубов Европы («Барса» разбила все мечты), залетать в Лигу чемпионов (нет, пятое место) и хватать второстепенную британскую чашку (или обе).

Когда ты проходишь одну миссию из четырех, но не снимаешь корону с головы, тебя выставляют на мороз – тут все закономерно.

Антонио КонтеPA Sport

«Челси» был обязан отстранить Конте раньше

Английский сезон завершился в мае. Сенаторы нормальных грандов сразу собираются на совет директоров, подводят итоги, определяются с коучем и разъезжаются на черных джипах. В Лондоне так не смогли. Там изначально хотели сменить Конте на Сарри, но то ли ждали отмашки Абрамовича, то ли сомневались в репутации Маурицио (он слегка гомофобен), то ли зажимали отступные для «Наполи» (8 млн) и неустойку для Антонио и его штаба (10 млн евро).

Уже неважно. Факт в том, что принятие финального решения затянулось аж до конца чемпионата мира – все это время Конте и Сарри были в подвешенном состоянии. Теперь один экстренно едет впахивать, а другой изгнан, словно поганый пес. При всех минусах Антонио, с ним обошлись так же непорядочно, как он – с Костой. Значит, целый клуб, который почти открыто осуждал итальянца за кейс с Диего, оказался ничем не лучше, чем сам Конте.

Фанатам «Челси» не позавидуешь – кажется, их ждет очень темный сезон. Во-первых, Сарри нужно время, чтобы адаптировать лондонцев под любимую комбинационную схему, которой респектовал Пеп Гвардиола. Во-вторых, Маурицио из тех тренеров, которые сплевывают на Лигу Европы, – подвигов уровня «МЮ» и «Арсенала» не случится, «синие» вылетят максимум в 1/16 финала (или раньше). В-третьих, с таким требовательным и сложнохарактерным спецом, у которого толком нет ачивок, будет архитрудно удержать Эдена Азара – парня, рвущегося в «Мадрид».

Видимо, этот год станет для «Челси» переходным. Но важно помнить: нет результата – нет тренера. Так что готовьтесь: либо Абрамович изменит себе и включит терпение, либо эксперимент имени Сарри завершится досрочно и бесславно.

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