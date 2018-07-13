Ди Марцио: «Челси» отказывается платить Антонио Конте неустойку, итальянец подаст на «синих» в суд

Итальянский тренер Антонио Конте подаст в суд на «Челси» из-за того, что лондонский клуб отказывается выплачивать ему неустойку за увольнение.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, в «Челси» расценили некоторые поступки Конте как неадекватные (например, переписку с Диего Костой перед отъездом страйкера в Мадрид). Пока неизвестно, как стороны будут решать эту проблему, но вероятно, что Конте обратится либо в ФИФА, либо в суд по трудовым спорам.

Неустойка Конте, которую не хочет платить «Челси», составляет 11 млн евро.

Под руководством итальянского коуча «синие» по разу выиграли чемпионат и Кубок Англии.

«Челси» все еще официально не уволил Конте.

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