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«Челси» объявил об отставке Антонио Конте

«Челси» объявил об отставке Конте
Eurosport

1 час назад

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«Челси» официально объявил о том, что Антонио Конте больше не тренер лондонской команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Итальянец покинул «Стэмфорд Бридж» после двух сезонов, в которых «Челси» по разу выиграл чемпионат и Кубок Англии. Конте, вероятно, будет судиться с «Челси» из-за того, что лондонцы отказываются выплачивать ему неустойку (11 млн евро).

«За тот период, когда Антонио был в клубе, мы стали шестикратными чемпионами и в восьмой раз выиграли Кубок Англии. Клуб установил рекорд из 30 побед за сезон АПЛ и обновил лучший результат по победам подряд (13). Мы желаем Антонио успехов в его дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

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