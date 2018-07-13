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El Confidencial: «Реал» предложил за Тибо Куртуа 35 млн евро, «Челси» хочет 50

El Confidencial: «Реал» предложил за Куртуа 35 млн евро, «Челси» хочет 50
Eurosport

1 час назад

В Лондоне не будут делать скидок.

«Реал» рассчитывает приобрести голкипера «Челси» Тибо Куртуа, чей контракт с лондонцами истекает в 2019 году.

По информации телепрограммы El Chiringuito, «Реал» заплатит за вратаря сборной Бельгии 35 млн евро и расстанется с Кейлором Навасом.

У издания El Confidencial есть другие данные: «Челси» не продаст Куртуа меньше чем за 50 млн. «Синие» уже отклонили два предложения «Реала» – в размере 30 млн и 35 млн плюс 10 млн в виде бонусов.

  • Если Куртуа покинет Лондон, «Челси» заменит его голкипером «Ромы» Алиссоном.
  • В прошедшем чемпионате Англии Куртуа провел 35 матчей, 15 из них – на ноль.

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