59-летний специалист Маурицио Сарри возглавил «Челси». Тренер подписал с клубом 3-летнее соглашение.

Ранее сообщалось, что зарплата Сарри составит 6 миллионов евро в год. «Челси» выплатит «Наполи» 8 миллионов евро в качестве компенсации – итальянец находился на контракте с неаполитанцами несмотря на уход из клуба.

Сарри руководил «Наполи» с 2015 года. В мае ему на смену пришел Карло Анчелотти.

Предыдущий тренер «Челси» Антонио Конте проработал 2 сезона: в первый он взял АПЛ, во второй – Кубок Англии.

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