From Official Website

Маурицио Сарри возглавил «Челси»

Сарри возглавил «Челси»
Eurosport

1 час назад

Один итальянец сменил другого.

59-летний специалист Маурицио Сарри возглавил «Челси». Тренер подписал с клубом 3-летнее соглашение.

Ранее сообщалось, что зарплата Сарри составит 6 миллионов евро в год. «Челси» выплатит «Наполи» 8 миллионов евро в качестве компенсации – итальянец находился на контракте с неаполитанцами несмотря на уход из клуба.

  • Сарри руководил «Наполи» с 2015 года. В мае ему на смену пришел Карло Анчелотти.
  • Предыдущий тренер «Челси» Антонио Конте проработал 2 сезона: в первый он взял АПЛ, во второй – Кубок Англии.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Каро была даже его кедди – ассистентом, подающим клюшки». Возлюбленные Возняцки

01:53
Популярные видео
«Две бутылочки пива или шампанское можно пронести без проблем». Все о еде и напитках на Уимблдоне
1 208 просмотров13 ч
«Хотела бы, чтобы меня сыграла Эмма Уотсон». Касаткина ответила на вопросы подписчиков
1 448 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться