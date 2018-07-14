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Маурицио Сарри возглавил «Челси»
Один итальянец сменил другого.
59-летний специалист Маурицио Сарри возглавил «Челси». Тренер подписал с клубом 3-летнее соглашение.
Ранее сообщалось, что зарплата Сарри составит 6 миллионов евро в год. «Челси» выплатит «Наполи» 8 миллионов евро в качестве компенсации – итальянец находился на контракте с неаполитанцами несмотря на уход из клуба.
- Сарри руководил «Наполи» с 2015 года. В мае ему на смену пришел Карло Анчелотти.
- Предыдущий тренер «Челси» Антонио Конте проработал 2 сезона: в первый он взял АПЛ, во второй – Кубок Англии.
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