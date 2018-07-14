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BBC: «Спортинг» требует компенсацию в 57 миллионов евро за переход Руя Патрисиу в «Вулверхэмптон»

BBC: «Спортинг» требует компенсацию в 57 миллионов евро за переход Патрисиу в «Вулверхэмптон»
Eurosport

57 мин. назад

Португальцы обнаглели.

Лиссабонский «Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Руя Патрисиу и «Вулверхэмптон Уондерерс» по поводу перехода вратаря в английский клуб.

Португальцы считают, что Патрисиу нарушил условия контракта и покинул клуб без предварительного согласия. «Спортинг» требует компенсацию за кипера в размере 57 миллионов евро, сообщает BBC.

В «Вулверхэмптоне» от комментариев отказались.

  • Патрисиу и еще несколько игроков «Спортинга» в одностороннем порядке разорвали контракт с клубом после нападения фанатов бело-зеленых на базу команды.
  • Португальская пресса предположила, что за это событие ответственен уже бывший президент клуба Бруну де Карвалью.

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