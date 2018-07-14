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Полузащитник Джорджиньо подписал 5-летний контракт с «Челси»
Сразу трансфер под Сарри.
«Челси» объявил о переходе полузащитника «Наполи» Джорджиньо. С футболистом лондонский клуб заключил 5-летнее соглашение.
Ранее сообщалось, что трансфер Джорджиньо обойдется «синим» в 65 миллионов евро. «Челси» в последний момент выиграл борьбу за игрока у «Манчестер Сити».
- Итальянец выступал за «Наполи» с 2014 года.
- В Серии А-2017/18 он провел 31 матч, в которых забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.
(Фото: официальный сайт «Челси»)
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