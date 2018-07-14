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Эден Азар: «Пришло время открыть для себя что-то новое. Вы знаете, где я хочу быть»

Азар: «Пришло время открыть для себя что-то новое. Вы знаете, где я хочу быть»
Eurosport

37 мин. назад

Трансфер в Мадрид все ближе.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар намекнул, что покинет «Челси» в летнее трансферное окно.

«После 6 замечательных лет в «Челси», возможно, пришло время открыть для себя что-то новое. Особенно после этого чемпионата мира. Последнее слово, уходить мне или нет, будет за «Челси». Вы знаете, где я хочу быть.

Мы все знали, что Маурицио Сарри станет тренером «Челси», еще до официального назначения. Хороший ли он тренер? Если он даст мне возможность выигрывать трофеи, то да. Дрис Мертенс сказал мне, что Сарри – отличный коуч. Нам придется много трудиться, работать по итальянской методике, но мы привыкли к этому, когда тренером был Антонио Конте», – заявил Азар.

  • На чемпионате мира-2018 сборная Бельгии заняла третье место.
  • За 6 сезонов в составе «Челси» Азар выиграл чемпионат Англии (дважды), Кубок английской Лиги, Лигу Европы и Кубок Англии.

Полузащитник «Челси» Эден Азар: «Если в «Реале» хотят купить меня, они знают, что делать»

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