Getty Images

Вратарь Тибо Куртуа: «Могу остаться в «Челси», но не исключаю переход в «Реал»

Куртуа: «Могу остаться в «Челси», но не исключаю переход в «Реал»
Eurosport

56 мин. назад

У Кейлора Наваса задрожали коленки.

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не исключил ухода из лондонского клуба в летнее трансферное окно.

«Поговорю со своим агентом насчет вариантов продолжения карьеры. Все возможно. Могу остаться в «Челси».

Люди часто жалуются на то, что игроки не соблюдают контракты, но ведь не все же. Может быть, я и останусь, мне нравится Лондон. Не думаю, что если не продлю контракт, то такого мастеровитого вратаря, как я, посадят на скамейку. Но я не исключаю и перехода в «Реал», – цитирует Куртуа Marca.

  • Бельгиец принадлежит «Челси» с 2011 года, но до 2014 года играл за «Атлетико» на правах аренды.
  • В чемпионате Англии-2017/18 Куртуа провел 35 матчей, 15 из них – на ноль.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович взял и не пустил Надаля в финал, потому что может

03:06
Популярные видео
Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво
8 082 просмотров12 ч
Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим
1 699 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться