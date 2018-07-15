Вратарь Тибо Куртуа: «Могу остаться в «Челси», но не исключаю переход в «Реал»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не исключил ухода из лондонского клуба в летнее трансферное окно.

«Поговорю со своим агентом насчет вариантов продолжения карьеры. Все возможно. Могу остаться в «Челси».

Люди часто жалуются на то, что игроки не соблюдают контракты, но ведь не все же. Может быть, я и останусь, мне нравится Лондон. Не думаю, что если не продлю контракт, то такого мастеровитого вратаря, как я, посадят на скамейку. Но я не исключаю и перехода в «Реал», – цитирует Куртуа Marca.

Бельгиец принадлежит «Челси» с 2011 года, но до 2014 года играл за «Атлетико» на правах аренды.

В чемпионате Англии-2017/18 Куртуа провел 35 матчей, 15 из них – на ноль.

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