«Эвертон» забил 22 мяча в товарищеском матче. Почти столько же, сколько за половину сезона-2017/18

«Эвертон» разгромил австрийский клуб «АТВ Ирднинг» в первом контрольном матче в рамках подготовки к сезону-2018/19 со счетом 22:0.

Пента-трик сделал Кевин Миральяс, по покеру оформили Дженк Тосун и Умар Ниасс. Что интересно, за 24 матча второй части сезона-2017/18 под руководством Сэма Эллардайса «ириски» забили всего на 5 мячей больше.

Марко Силва возглавил «Эвертон» в конце мая 2018 года.

С Биг Сэмом ливерпульский клуб финишировал в АПЛ-2017/18 на восьмом месте.

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