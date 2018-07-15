Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон перешел в «Вест Хэм» за рекордные для лондонцев 39,5 млн евро

Бразильский полузащитник Фелипе Андерсон перешел из «Лацио» в «Вест Хэм». Футболист подписал с лондонским клубом 4-летний контракт.

Сумма сделки составила 39,5 млн евро, с учетом бонусов она может вырасти до 47,5 миллионов – это новый трансферный рекорд «молотобойцев».

Андерсон играл в «Лацио» с лета 2013 года.

В сезоне-2017/18 он провел 31 матч, в которых забил 7 мячей и сделал 9 ассистов.

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