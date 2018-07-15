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Sport: «Барселона» сделала полузащитника Эдена Азара главной целью на летнее трансферное окно

Sport: «Барселона» сделала Азара главной целью на летнее трансферное окно
Eurosport

17 мин. назад

Замена Гризманну.

Полузащитник «Челси» Эден Азар стал главной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно.

После неудачи с переходом Антуана Гризманна в Каталонии ищут высококачественное усиление в полузащиту. На радаре «сине-гранатовых» находится еще и футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, но руководство «Барсы» считает, что уровень Азара выше. К тому же контракт Эдена заканчивается через 2 года, а новое соглашение игрок пока не подписал, сообщает Sport.

  • На ЧМ-2018 Азар забил 3 мяча и сделал ассист.
  • Transfermarkt оценивает бельгийца в 110 миллионов евро.

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