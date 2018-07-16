«У меня осталось много воспоминаний за 2 года работы». Антонио Конте тепло попрощался с «Челси»

Антонио Конте попрощался с «Челси», который уволил его после двух лет работы в клубе.

«Хочу поблагодарить всех друзей в «Челси» за их усердный труд и поддержку, которые позволили нам за два сезона выиграть чемпионат и Кубок Англии.

Благодарю игроков, чьи талант и приверженность были очень важны для нашего успеха, благодарю их за все. Было приятно работать с ними. Благодарю членов штаба, вы усердно трудились. Должен сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм и преданность.

Мне понравилось время, проведенное в Англии, в Лондоне. Болельщики «Челси» вели себя невероятно по отношению ко мне и моей семьей, спасибо им за это. У меня была невероятная возможность делиться своими эмоциями, страстью и энтузиазмом в течение двух незабываемых лет с замечательными болельщиками «Челси», которые навсегда останутся в моем сердце.

Надеюсь, «Челси» продолжит добиваться успехов, чего и желаю всем уже в следующем сезоне. У меня осталось много воспоминаний за два года работы в «Челси», и я заберу их с собой в другой клуб» – цитирует заявление Конте сайт ассоциации менеджеров АПЛ.

В первый сезон Конте выиграл с «синими» чемпионат Англии, во второй – Кубок страны.

Антонио сменил на посту тренера «Челси» другой итальянец – Маурицио Сарри.

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