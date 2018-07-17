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Санчес пропустит начало турне «МЮ»: США отказали ему в визе из-за условного срока

Санчес пропустит начало турне «МЮ»: США отказали ему в визе из-за условного срока
Eurosport

1 час назад

Махинации аукнулись чилийской звезде.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес пропустит начало турне команды по США из-за проблем с визой.

В феврале 2018 года чилиец получил 16-месячный условный срок за уклонение от уплаты налогов в Испании. Согласно законодательству США, лицо, которое осуждено за любые виды мошенничества, не может въехать на территорию страны. Адвокаты Санчеса пытаются найти выход из ситуации, но решение проблемы заняло больше времени, чем планировалось, сообщает BBC.

  • «МЮ» откроет турне матчем с мексиканской «Америкой».
  • Санчес перешел в «МЮ» в январе в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна.

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