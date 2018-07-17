Арсен Венгер: «Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что ему, возможно, следовало почаще менять клубы.

«Возможно, моя самая большая ошибка – это провести 22 года в одном клубе. Я из тех людей, которые любят часто переезжать.

Но я люблю и большие вызовы. Временами я оказывался узником собственных вызовов», – сказал Венгер в интервью RTL.

Венгер руководил «Арсеналом» в 1996-2018 годах.

За первые 10 лет работы француз выиграл с «канонирами» 3 Премьер-лиги, 4 Кубка Англии, 4 Суперкубка страны, дошел до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

В последующие 12 лет Венгер и «Арсенал» выиграли только 3 Кубка и 3 Суперкубка Англии.

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