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Арсен Венгер: «Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе»
Самое шокирующее заявление француза.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что ему, возможно, следовало почаще менять клубы.
«Возможно, моя самая большая ошибка – это провести 22 года в одном клубе. Я из тех людей, которые любят часто переезжать.
Но я люблю и большие вызовы. Временами я оказывался узником собственных вызовов», – сказал Венгер в интервью RTL.
- Венгер руководил «Арсеналом» в 1996-2018 годах.
- За первые 10 лет работы француз выиграл с «канонирами» 3 Премьер-лиги, 4 Кубка Англии, 4 Суперкубка страны, дошел до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
- В последующие 12 лет Венгер и «Арсенал» выиграли только 3 Кубка и 3 Суперкубка Англии.
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