«МЮ» представил домашнюю форму с черными полосами на сезон-2018/19

«Манчестер Юнайтед» максимально долго тянул с презентацией основного комплекта формы на сезон-2018/19, и вот время пришло.

На левом рукаве «красных дьяволов» будет красоваться новый спонсор клуба Kohler. На нижней части маек нанесены черные полосы.

Весной «МЮ» презентовал третий комплект – темно-серо-синий.

Гостевой вариант до сих пор не представлен. Ранее в сеть утекли розовые джерси.

Техническим спонсором «МЮ» остается adidas.

«МЮ» откроет Премьер-лигу-2018/18 домашней игрой с «Лестером» 10 августа.

Лучшие спортивные видео на нашем канале на YouTube