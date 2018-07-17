Eurosport
«МЮ» представил домашнюю форму с черными полосами на сезон-2018/19
Майка, которой не хватает в твоем гардеробе.
«Манчестер Юнайтед» максимально долго тянул с презентацией основного комплекта формы на сезон-2018/19, и вот время пришло.
На левом рукаве «красных дьяволов» будет красоваться новый спонсор клуба Kohler. На нижней части маек нанесены черные полосы.
Весной «МЮ» презентовал третий комплект – темно-серо-синий.
Гостевой вариант до сих пор не представлен. Ранее в сеть утекли розовые джерси.
- Техническим спонсором «МЮ» остается adidas.
- «МЮ» откроет Премьер-лигу-2018/18 домашней игрой с «Лестером» 10 августа.
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