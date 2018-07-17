RMC Sport: «Реал» и «Челси» договорились о трансфере Тибо Куртуа за 35 миллионов евро

Бельгийский вратарь «Челси» Тибо Куртуа близок к переезду в Мадрид.

«Реал» согласовал с лондонским клубом трансфер за 35 миллионов евро. Относительно невысокая стоимость объясняется тем, что у Куртуа через год заканчивается контракт с «синими». С мадридцами Тибо подпишет соглашение на 4 года, сообщает RMC Sport.

Куртуа уже выступал за мадридскую команду: с 2011 по 2014 год он играл в аренде в «Атлетико».

В АПЛ-2017/18 Тибо провел 35 матчей, в которых пропустил 34 мяча и 15 раз отстоял на ноль.

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