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The Sun: «МЮ» хочет купить игроков сборной Хорватии Анте Ребича и Ивана Перишича за 104 млн евро

The Sun: «МЮ» хочет купить Ребича и Перишича за 104 миллиона евро
Eurosport

39 мин. назад

Герои ЧМ теперь нарасхват.

Полузащитник «Интера» Иван Перишич и нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич заинтересовали «Манчестер Юнайтед».

Игрой футболистов в составе сборной Хорватии впечатлился главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который лично заинтересован в приобретении «шашечных». За хорватов «МЮ» готов отдать 104 миллиона евро, сообщает The Sun.

  • Сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала ЧМ, где уступила Франции – 2:4.
  • Transfermarkt оценивает Перишича в 45 млн евро, Ребича – в 30 млн евро.
  • 24-летний Анте вонзил на ЧМ 1 мяч в шести играх, 29-летний Иван – 3 гола и 1 ассист в семи матчах.

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