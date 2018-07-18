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The Sun: «МЮ» хочет купить игроков сборной Хорватии Анте Ребича и Ивана Перишича за 104 млн евро
Герои ЧМ теперь нарасхват.
Полузащитник «Интера» Иван Перишич и нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич заинтересовали «Манчестер Юнайтед».
Игрой футболистов в составе сборной Хорватии впечатлился главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который лично заинтересован в приобретении «шашечных». За хорватов «МЮ» готов отдать 104 миллиона евро, сообщает The Sun.
- Сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала ЧМ, где уступила Франции – 2:4.
- Transfermarkt оценивает Перишича в 45 млн евро, Ребича – в 30 млн евро.
- 24-летний Анте вонзил на ЧМ 1 мяч в шести играх, 29-летний Иван – 3 гола и 1 ассист в семи матчах.
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