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Tuttosport: Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус». Ему надоело работать с Жозе Моуринью
С таким составом они точно возьмут ЛЧ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Погба устал он работы с Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб. Кроме того, на француза повлиял трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус»: теперь команду Массимилиано Аллегри можно считать главным фаворитом Лиги чемпионов.
Tuttosport обратил внимание на момент, который случился, когда сборная Франции праздновала титул чемпионов мира. Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди спросил у Погба, вернется ли он в «Ювентус», и Поль с улыбкой ответил: «Старая синьора! Старая синьора!».
- Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 117 млн.
- В 2016 году Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн.
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