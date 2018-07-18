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Tuttosport: Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус». Ему надоело работать с Жозе Моуринью

Tuttosport: Погба хочет вернуться в «Ювентус». Ему надоело работать с Моуринью
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

С таким составом они точно возьмут ЛЧ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Погба устал он работы с Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб. Кроме того, на француза повлиял трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус»: теперь команду Массимилиано Аллегри можно считать главным фаворитом Лиги чемпионов.

Tuttosport обратил внимание на момент, который случился, когда сборная Франции праздновала титул чемпионов мира. Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди спросил у Погба, вернется ли он в «Ювентус», и Поль с улыбкой ответил: «Старая синьора! Старая синьора!».

  • Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» за 117 млн.
  • В 2016 году Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн.

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