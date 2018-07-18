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RMC: Эден Азар достиг устного соглашения с «Реалом»

RMC: Азар достиг устного соглашения с «Реалом»
Eurosport

39 мин. назад

Найдена замена Кришу.

Полузащитник «Челси» Эден Азар стал на шаг ближе к трансферу в мадридский «Реал».

Как сообщает RMC, победителям Лиги чемпионов еще предстоит провести официальные переговоры с «Челси», но они уже достигли устного соглашения с бельгийцем. Переход в «Реал» остается для Азара приоритетным вариантом продолжения карьеры.

  • Эден выступает за «Челси» с 2012 года.
  • За этот период он выиграл в составе «синих» чемпионат Англии (дважды), Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок английской Лиги.

Эден Азар: «Пришло время открыть для себя что-то новое. Вы знаете, где я хочу быть»

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