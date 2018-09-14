В итальянской энциклопедии наук появился термин сарризм. В честь стиля коуча «Челси» Маурицио Сарри

Единицы заслуживают, чтобы в их честь что-либо называли. Тем более, если в твою честь называют не какое-то помещение или улицу, а явление – то, что не может быть переименовано или забыто, а точно войдет в историю.

Так в честь бывшего коуча «Наполи» Маурицио Сарри итальянские филологи официально признали неологизм сарризм. Термин обозначает стиль командного футбола с постоянным прессингом, острой игрой фулбеков, подавляющим владением мяча и быстрой перепасовкой с большим числом передач.

При этом другие великие менеджеры чаще всего получают оторванные названия своих стилей – например, тики-така, автобус, тотальный футбол. Пройдут десятилетия, и молодежь лишь из статей узнает, что эти термины связаны с Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью и Густавом Шебешем – венгром, придумавшим стиль, который довел до совершенства Йохан Кройф. А ведь Сарри никогда не был профессиональным игроком – банковский сотрудник только в 40 лет полностью сосредоточился на футболе.

Маурицио Сарри, «Челси»Getty Images

Сарризм – это не революция, а эволюционная ступень. Слияние зрелищности и рационализма. Маурицио здесь, как Билли Бин из фильма «Человек, который изменил все», – борется в нечестной игре, против команды с несоизмеримым бюджетом и возможностями. И так же, как менеджер бейсбольного клуба «Эйсес», Сарри несколько раз останавливался в шаге от триумфа.

Переход в «Челси» для Сарри не изменил сути игры, а только повысил ставки. Лондонцы тоже борются за титул с командами, чьи финансовые возможности гораздо мощнее. Местные медиа это прекрасно прочувствовали, адаптировав сарризм на английский манер: теперь «Челси» играет в саррибол.

Маурицио тренировал «Эмполи» (второе место в Серии Б), «Наполи» (бронза и дважды серебро Серии А).

С 2018-го тренер возглавляет «Челси» и после четырех туров уступает первое место «Ливерпулю» лишь по разнице мячей.

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