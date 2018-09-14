LaPresse
Легенда «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло: «Не удивлюсь, если Поль Погба вернется в Турин»
Эксперт Sky Italia ставит на камбэк.
Бывший лидер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.
«Возвращение Бонуччи меня удивило, потому что я не думал, что он вернется после всего лишь одного сезона в «Милане». «Ювентус» хочет лучших игроков, и Леонардо – лучший на своей позиции.
Возвращение Погба? Это меня не удивит, потому что «Ювентус» ищет лучших. И если кто-то уходит, это не говорит о том, что он не вернется», – цитирует Пирло Football Italia.
- Между Погба и Жозе Моуринью серьезное напряжение – тренер критикует игрока, а тот не выполняет его просьбы.
- Погба играл за «Ювентус» с 2012-го по 2016-й.
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