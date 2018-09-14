Форвард «МЮ» Ромелу Лукаку: «Люблю Моуринью за то, что он не подделывает эмоции»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку охарактеризовал главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Люди знают, что он победитель. Что мне в нем нравится, так это то, что он не подделывает эмоции. Когда он безумен, вы знаете, что он безумен. Когда он счастлив, вы знаете, что он счастлив.

Когда он злится на меня, я понимаю, что он недоволен, и стремлюсь сделать все, чтобы осчастливить его», – приводит слова Лукаку BBC.

В четырех стартовых матчах АПЛ-2018/19 25-летний Ромелу забил три мяча.

После четырех туров у «МЮ» две победы и два поражения.

Моуринью ни в одном клубе не работал больше трех сезонов. Сейчас идет его третий сезон в «МЮ».

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