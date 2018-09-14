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Кажется, у форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро новая дама. Ей 18 лет, и она дьявольски мила

Кажется, у Агуэро новая дама. Ей 18 лет, и она дьявольски мила
Артем Буторин

14/09/2018 в 14:45

Лола Маньин проводит с Куном очень много времени.

Лола и кактус

Лола и песочек

Лола и холмы

Лола и обаяние

Лола и очки

Лола и дружок

Лола и идеальный животик

Лола и солнечный поцелуй

Лола и платьишко

  • В августе Лола выложила сторис, где курила кальян вместе с Агуэро.
  • Британские медиа написали, что Лола и Кун теперь пара, но Агуэро опроверг информацию. 30-летний футболист настаивает, что они просто друзья. Ну да.
  • Ранее форвард «Сити» был женат на дочери Диего Марадоны Джаннин. У пары есть девятилетний сын Бенхамин.

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