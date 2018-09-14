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Кажется, у форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро новая дама. Ей 18 лет, и она дьявольски мила
Лола Маньин проводит с Куном очень много времени.
Лола и кактус
Лола и песочек
Лола и холмы
Лола и обаяние
Лола и очки
Лола и дружок
Лола и идеальный животик
Лола и солнечный поцелуй
Лола и платьишко
- В августе Лола выложила сторис, где курила кальян вместе с Агуэро.
- Британские медиа написали, что Лола и Кун теперь пара, но Агуэро опроверг информацию. 30-летний футболист настаивает, что они просто друзья. Ну да.
- Ранее форвард «Сити» был женат на дочери Диего Марадоны Джаннин. У пары есть девятилетний сын Бенхамин.
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