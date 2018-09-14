«Эвертон» переманивал Марку Силву из «Уотфорда», а теперь клуб за это могут лишить очков

Против «Эвертона» начато независимое расследование. Все из-за незаконных попыток переманить тренера Марку Силву, когда тот работал в «Уотфорде».

Осенью 2017-го «ириски» уговаривали коуча сбежать в Ливерпуль, но коварные планы провалились. «Уотфорд» уволил Силву в январе, и летом Марку, наконец, пришел на «Гудисон Парк». Тем не менее, бывший клуб тренера до сих пор возмущен поведением «Эвертона». АПЛ просила клубы договориться самостоятельно, но стороны не нашли точки взаимодействия.

Теперь клубы рассудят независимые юристы, которых наняло руководство АПЛ. Если «Эвертон» признают виновным, то клуб постигнет кара в виде штрафа или снятых очков – такого в Англии еще не было.

В чемпионате Англии-2018/19 «Эвертон» идет на седьмом месте, «Уотфорд» – на третьем.

Ранее Силва тренировал «Халл», «Олимпиакос» Пирей, «Спортинг» и «Эшторил».

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