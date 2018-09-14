Eurosport
На тренировке «Манчестер Сити» Зинченко положил мяч в сетку с нулевого угла и заорал на весь город
Натренировался у Гвардиолы.
Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко продемонстрировал убийственный скилл на тренировке.
Украинец подбросил мяч, а затем закрутил его в ворота с нулевого угла. Потом Алекс заголосил на весь город.
- Ранее Пеп Гвардиола предложил Александру самому выбрать – добиваться места в «Манчестер Сити» или уйти в «Вулверхэмптон». Зинченко отказался уходить и точно удивит.
- В чемпионате Англии-2018/19 Зинченко не провел еще ни одной минуты. В прошлом сезоне Алекс сыграл в восьми матчах по 66 минут в среднем.
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