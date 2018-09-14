Рахим Стерлинг затянул переговоры с «Манчестер Сити». Это большой шанс для «Реала»

«Реал» все еще не выбрал, кем заменить Роналду. Пока дыру после португальца затыкают Асенсио и Иско, а медиа регулярно форсируют информацию об интересе к Азару. У «Мадрида» есть еще один вариант, и он кажется все более реальным.

Впервые о «Реале» и Стерлинге заговорили в 2015-м, когда у форварда все было плохо с «Ливерпулем». Рахим вел переговоры с «Сити», но в дело влез испанский гранд.

«Мы в курсе, кто такой Стерлинг. Конечно, «Реал» следит за этим футболистом. В мире не так много игроков, способных усилить «Реал». Мы год отслеживали Бэйла, также было с Иско и Вараном», – сказал Зидан.

Рахим СтерлингGetty Images

Тогда «Сити» все же урвал вингера, но за три года аппетит «Реала» не остыл, и клуб готов вновь влезть в переговоры других сторон. По информации Sky Sports, «Мадрид» пристально следит за прогрессом Стерлинга и может сделать предложение по покупке уже зимой.

Если раньше казалось, что «Сити» точно не отпустит талантливого футболиста, то сейчас сделка вполне реальна.

Во-первых, у «горожан» огромная конкуренция в атаке: на позиции Стерлинга могут сыграть Силва, Сильва, Марез, Сане и Жезус. Это явно нервирует Рахима – попасть в основу теперь намного сложнее.

Во-вторых, 23-летний англичанин до сих пор тянет с переговорами о новом контракте. «Сити» сделал форварду предложение, но неожиданно услышал про отказ и желание сильно увеличить зарплату. «Горожане» перенесли переговоры с зимы на весну, потом на лето, теперь – на осень.

Рахим СтерлингGetty Images

Общение с агентами Рахима идет сложно, это не скрывает даже Гвардиола.

«Я не спортивный директор и даже не менеджер. Я тренер. Мы довольны Стерлингом и хотим, чтобы он остался. Приложим усилия, чтобы он чувствовал себя желанным.

Конечно, нет гарантий, что агенты договорятся, но его представитель знает, что Рахим нравится нам, и мы хотим продлить контракт», – сказал Пеп в августе.

Все проблемы из-за высоких требований Стерлинга – полуфиналист ЧМ хочет увеличить зарплату на 112 тысяч евро в неделю. Проще говоря, сейчас Рахим получает 196 тысяч в неделю, а хочет 308 тысяч, это свежая инфа от The Times. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ: больше получают только Санчес (392 тысячи), Кейн, Озил (по 336 тысяч) и Погба (325 тысяч). Максимальную зарплату в «Сити» загребает Де Брёйне – 280 тысяч в неделю.

Хосеп Гвардиола и Кевин де БрёйнеGetty Images

Действующий контракт Стерлинга действует еще два года, но «Сити» пора решать что-то уже сейчас. Либо соглашаться на космические требования форварда, либо продавать, пока цена еще велика. «Реал» может выйти на сцену уже в январе.

Transfermarkt оценивает Рахима в 90 млн евро.

В трех стартовых матчах АПЛ Стерлинг забил 2 мяча.

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