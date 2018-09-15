Унаи Эмери жестит: сначала запретил сок, а теперь – общаться не на английском

В методе кнута и пряника Унаи Эмери всегда выберет первое. В ролевой модели «хороший коп – плохой коп» испанец – наихудшайший коп. После работы в «Спартаке» и «ПСЖ» Унаи закалил характер и превратился жестокого тирана. Фактически, «Арсенал» сейчас тренирует Танос.

Судите сами: в последний день лета Эмери понял, что футболисты «Арсенала» растолстели и тут же применил карательные меры. На базе «канониров» теперь под строжайшим баном фруктовый сок. Нагрузки, которым футболисты подверглись во время предсезонки, не вывели сахар из их организмов. Теперь лондонцы довольствуются жалкой водой.

Но в четырех матчах «Арсенал» победил два раза, а дважды проиграл. Поэтому Эмери решил бороться с недопониманием игроков полюбившимся методом запрещения. Так, по данным Mirror, коуч запретил футболистам общаться в раздевалке на других языках, кроме английского.

Унаи ЭмериGetty Images

При этом из 25 человек, которые числятся в заявке «Арсенала», лишь четверо англичан (плюс один валлиец) – столько же немецко- и франкоязычных футболистов. Сам Эмери в мае приехал в Лондон с переводчиком и не мог нормально общаться с сотрудниками клуба и футболистами. За три летних месяца Унаи подтянул язык настолько, чтобы не позориться на пресс-конференциях. А теперь решил закрепить прогресс – 25 футболистов представляют 15 стран, и если каждый будет говорить на своем языке, то деньги, которые Унаи потратил на репетитора, улетят зря.

Во время работы в «Спартаке» Эмери начинал учить русский, но быстро не прогрессировал. «Эмери на нашем языке почти не говорит, так как в «Спартаке» поработал совсем немного – кажется, менее полугода. Хотя простейшие слова – привет, спасибо, до свидания – сказать, конечно, может», – рассказывал Дмитрий Черышев. В Париже Эмери также выучил французский язык.

Во время тренировок Унаи отказался от работы с переводчиком, преследуя амбициозную цель – свободно владеть языком к Рождеству. При этом на пресс-конференциях переводчик все же присутствует – на случай, если испанец застрянет. В общении с футболистами с глазу на глаз Эмери всегда говорит на их родных языках.

Сегодня, 15 сентября «Арсенал» сыграет на выезде с «Ньюкаслом».

«Канониры» идут лишь девятыми в таблице АПЛ, отставая от лидера «Челси» на 6 баллов.

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