Сарри обезумел и по 13 часов в день смотрит видео соперников «Челси» во время паузы на матчи сборных

Босс «Челси» Маурицио Сарри раскрыл свое маниакальное внимание к деталям, которое должно вернуть «синих» на вершину АПЛ и обратить в грозную силу в Лиге чемпионов.

Так, по словам Сарри, паузу на матчи сборных он заполнил анализом видео с игрой ближайших соперников «Челси» – даже «Кардиффа». На это он тратил по 13 часов в сутки.

«Мы сыграем 7 матчей за 23 дня, так что мне надо работать. Я видел много матчей – «Кардиффа», ПАОК, «Вест Хэма», «Ливерпуля». Иногда я работаю на базе, иногда – дома. Это были долгие дни, но для меня это наслаждение. Я даже не думаю об этом как о работе, рутине. Это занимает 12-13 часов в день, но для меня это не работа.

Маурицио Сарри, «Челси»Getty Images

Сейчас я просто счастлив здесь. У меня тут собачка и большой сад, так что и пес тоже рад. Я правда очень рад. Чувствую себя как дома – у себя дома», – рассказал Сарри Independent.

В первом сезоне в «Наполи» команда набирала в среднем 2,23 очка за матч, но после пауз на матчи сборных показатели падали до 1,31 балла.

В последнем сезоне с помощью анализа соперников Сарри поднял стату: 2,4 очка в среднем по сезону и 2,45 после матчей сборных.

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