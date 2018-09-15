Жоржиньо Вейналдум впервые забил на выезде в АПЛ. Дебютный гол засчитали с помощью технологий

В матче пятого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» приехал в гости к «Тоттенхэму». Весь первый тайм команда Юргена Клоппа присматривалась к сопернику, а затем Жоржиньо Вейналдум начал веселье.

На 39-й минуте «красные» исполняли угловой, и после подачи Джеймса Милнера Михел Ворм неловко отбил мяч. Практически сразу тот оказался на голове Вейналдума, который и добил его в сетки. Правда гол засчитали не сразу – помогла система фиксации взятия ворот.

Гол «Тоттенхэму» оказался для Вейналдума первым в АПЛ, забитым в гостевом матче – голландец атаковал ворота 55 раз и оформил 18 голов в домашних играх, но на выезде мяч не лез в сетку.

«Ливерпуль» идет на первом месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков.

Разница мячей «красных» – 10-1.

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