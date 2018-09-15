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102-летняя бабулька взяла с собой 98-летнюю сестричку и вывела игроков «Сити» на матч с «Фулхэмом»

102-летняя бабулька взяла с собой 98-летнюю сестричку и вывела игроков «Сити» на матч с «Фулхэмом»
Eurosport

19 ч. назад

Дамы болели за «горожан», когда еще не родились твои родители.

В рамках пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» зарубился дома с «Фулхэмом».

На игру «горожан» вывели два особенных маскота: 102-летняя Вера Коэн и ее сестра Ольга Халон, которой 98.

Вера владеет сезонным абонементом «Сити» на протяжении уже 85 лет и до сих пор не пропускает ни одного домашнего матча любимой команды, как и ее сестра, передает ВВС.

  • Вера стала самым возрастным маскотом в истории Премьер-лиги, но не в истории английского футбола. Ее опережает 105-летний Бернард Джонс, который в 2017-м вывел игроков «Престон Норт Энд» на матч с «Шеффилд Уэнсдей».
  • Перед пятым туром «Сити» занимал четвертое место, на 2 очка отставая от «Ливерпуля», «Челси» и «Уотфорда».

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