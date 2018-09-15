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Ян Вертонген чуть не выколол глаз Роберто Фирмино. При просмотре становится физически больно

Вертонген чуть не выколол глаз Фирмино. При просмотре становится физически больно
Eurosport

18 ч. назад

Уведите детей от экранов.

«Ливерпуль» схлестнулся с «Тоттенхэмом» в главном матче уикенда. После игры социальные сети облетел жуткий кадр, после которого все голы выветрятся из памяти, а обед – из желудка.

В середине второго тайма защитник «шпор» Ян Вертонген в попытке остановить нападающего «красных» Роберто Фирмино ткнул бразильцу пальцем в глазное яблоко.

Фирмино не продолжил игру и покинул поле в сопровождении врачей, держась за глаз.

  • «Ливерпуль» победил со счетом 2:1, Фирмино забил победный мяч.
  • «Красные» лидируют в АПЛ с пятью победами в 5 матчах.

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