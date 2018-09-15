Ян Вертонген чуть не выколол глаз Роберто Фирмино. При просмотре становится физически больно

«Ливерпуль» схлестнулся с «Тоттенхэмом» в главном матче уикенда. После игры социальные сети облетел жуткий кадр, после которого все голы выветрятся из памяти, а обед – из желудка.

В середине второго тайма защитник «шпор» Ян Вертонген в попытке остановить нападающего «красных» Роберто Фирмино ткнул бразильцу пальцем в глазное яблоко.

Фирмино не продолжил игру и покинул поле в сопровождении врачей, держась за глаз.

«Ливерпуль» победил со счетом 2:1, Фирмино забил победный мяч.

«Красные» лидируют в АПЛ с пятью победами в 5 матчах.

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