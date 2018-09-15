«Ливерпуль» одержал 5 побед на старте АПЛ. В прошлый раз он не стал чемпионом и потерял тренера

«Ливерпуль» на стадионе «Уэмбли» выиграл у «Тоттенхэма» – 2:1. Два мяча «красные» забили еще до часа игры – Вейналдум и Фирмино прикончили лондонцев. Ламела запихал ответный гол в компенсированное время, «шпорам» не хватило времени на ничью.

Это пятая подряд победа мерсисайдцев в Премьер-лиге. Они набрали 15 очков из 15 возможных. Перед стартом пятого тура «Ливерпуль» возглавлял таблицу, но опережал «Челси» с «Уотфордом» лишь по разнице мячей (+8).

Роберто Фирмино, Мохамед Салах, «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

«Красные» выигрывают пять стартовых матчей чемпионата в третий раз в истории. Впервые они сделали это в сезоне-1978/79. Та команда – с Рэем Клеменсом, Терри Макдермоттом, Грэмом Сунессом и, конечно же, Кенни Далглишем – выиграла два Кубка европейских чемпионов подряд и шла на третий.

Те пять туров английской лиги конца 70-х «Ливерпуль» выиграл с разницей мячей 19-2. Шесть из них положил Далглиш, еще три добавил Сунесс. Что забавно, в том отрезке мерсисайдцы на «Энфилде» разбомбили «Тоттенхэм» – 7:0. Это поражение до сих пор остается крупнейшим гостевым для «шпор».

В сезоне-1978/79 «Ливерпуль» легко выиграл титул, опередив «Ноттингем Форест» на восемь очков. Возможно, «красных» подхлестывала месть, ведь «ловкие деревья» одолели их в первом раунде европейского кубка и лишили третьего подряд триумфа. Три Кубка чемпионов один за другим – такое удавалось только «Реалу», «Аяксу» и «Баварии».

Второй раз «Ливерпуль» взял пять побед на старте за год до создания Премьер-лиги. Чтобы вы понимали, что это были за времена, мерсисайдцы сыграли вничью с «МЮ» за Суперкубок Англии, но никто не бил пенальти – команды владели трофеем по шесть месяцев каждая.

В сезоне-1990/91 команда Кенни Далглиша-тренера выдала серию из восьми выигрышей подряд (в том числе дома разбила «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0), а впервые уступила только в декабре. В воротах стоял Брюс Гроббелар, а в нападении сиял валлиец Иан Раш.

Несмотря на 15-матчевую беспроигрышную серию, «Ливерпуль» повалились, а после впечатляющей ничьей с «Эвертоном» в Кубке (4:4, причем «красные» четырежды теряли лидерство) Далглиш ушел в отставку. В чемпионате отставание от «Арсенала» составляло три очка, но к концу сезона выросло до семи.

Второе место, которое запустило период лузерства на «Энфилде». После 1990 года «Ливерпуль» ни разу не становился чемпионом Англии. Ближе всего он подобрался к этому с Луисом Суаресом в сезоне-2013/14. Тогда их и «Манчестер Сити» разделили два очка, но больше всего помешал поскользнувшийся в матче с «Челси» Стивен Джеррард.

Следующий матч мерсисайдцев в чемпионате – дома против «Саутгемптона», но сначала нужно принять «Пари Сен-Жермен» Неймара в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 1:2

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