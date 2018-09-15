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Хет-тричок форварда «Челси» Эдена Азара для тех, кто все еще не верит, что он гений

Хет-тричок Азара для тех, кто все еще не верит, что он гений
Eurosport

17 ч. назад

Эден снова в топе.

«Челси» разгромил «Кардифф Сити» в домашнем матче пятого тура АПЛ. «Синие» стартовали неудачно, пропустив уже на 16-й минуте. Но затем за дело взялся Эден Азар.

На 37-й минуте бельгиец получил мяч от Оливье Жиру на подступах к штрафной, ушел от защитника и изящно пробил в дальний нижний угол.

Спустя семь минут Жиру снова ассистировал Азару, но теперь уже в каких-то паре метров от ворот. Рикошетом от защитника Эден положил второй гол.

А на 78-й минуте Виллиан заработал для «Челси» 11-метровый. Эден подошел к точке и хладнокровно оформил хет-трик.

  • Спустя 3 минуты Виллиан завершил мучения «Кардиффа» – 4:1.
  • «Челси» лидирует в Премьер-лиге, опережая по разнице мячей «Ливерпуль». Дуэт лидеров набрал по 15 очков.

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