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Игрок «Сити» Бернарду Силва полностью оправдал кличку: мяч прилип к его голове, как к жвачке
Липкая макушка.
Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва блеснул необычным трюком в матче против «Фулхэма».
В одном из эпизодов Бернарду поймал мяч на плечо, отчеканил его на голову. Мяч на несколько мгновений словно прилип к макушке футболиста.
До перехода в «Сити» в 2017 году Силва выступал за «Монако», где, по собственному признанию, получил от одноклубников прозвище Жвачка. Кажется, монегаски неспроста придумали такой ник.
- «Сити» победил со счетом 3:0. Силва был признан лучшим игроком матча.
- Силва забил один мяч в пяти матчах чемпионата Англии-2018/19.
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