Игрок «Сити» Бернарду Силва полностью оправдал кличку: мяч прилип к его голове, как к жвачке

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва блеснул необычным трюком в матче против «Фулхэма».

В одном из эпизодов Бернарду поймал мяч на плечо, отчеканил его на голову. Мяч на несколько мгновений словно прилип к макушке футболиста.

До перехода в «Сити» в 2017 году Силва выступал за «Монако», где, по собственному признанию, получил от одноклубников прозвище Жвачка. Кажется, монегаски неспроста придумали такой ник.

«Сити» победил со счетом 3:0. Силва был признан лучшим игроком матча.

Силва забил один мяч в пяти матчах чемпионата Англии-2018/19.

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