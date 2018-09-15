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Волшебный сэйв Давида де Хеа на 94-й минуте. Коуч «МЮ» Жозе Моуринью обязан ему головой
Спас команду и тренера.
«Манчестер Юнайтед» со скрипом удержал победу над «Уотфордом» в пятом туре чемпионата Англии.
Манкунианцы вели 2:0 после первого тайма, но пропустили мяч на 65-й минуте, а в конце игры еще и Неманья Матич схлопотал вторую желтую карточку.
На четвертой добавленной минуте Кристиан Кабазель почти украл у «МЮ» два очка, но Давид де Хеа немыслимым сэйвом спас клуб.
- Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «МЮ».
- В пяти турах команда Моуринью одержала 3 победы при двух поражениях.
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