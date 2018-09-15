Фанаты «Уотфорда» освистали Эшли Янга из «Ман Юнайтед», который ушел из клуба 11 лет назад. Почему?

В состав «Манчестер Юнайтед» на гостевой матч с «Уотфордом» привычно попал Эшли Янг. Ветеран – важная часть ротации Жозе Моуринью и после травмы Люка Шоу стал основным крайним защитником манкунианцев.

Удивительно, что каждое касание мяча Янга стадион «Викаридж Роуд» освистывал со страшной силой, а когда зрителям надоедало, они переключались на недовольное гудение.

Эшли – воспитанник «Уотфорда». Он поступил в академию «шершней» в 10 лет, сначала получил отказ в стипендии, но остался и заслужил контракт и дебют в первой команде. Впервые со взрослыми Янг сыграл в 18, а в 21 уже тащил их в Премьер-лигу. В сезоне-2005/06 вингер забил 15 мячей в 41 матче и помог в плей-офф Чемпионшипа.

Уже в АПЛ Эшли начал с трех забитых мячей, но «Уотфорд» валился сильнее и обрушился на последнее место. И когда парень понял, что надежды нет, подпнул агента и ушел в «Астон Виллу» (14 млн евро – рекордный трансфер для бирмингемского клуба), а оттуда через четыре года в «Манчестер Юнайтед».

Но в маленьком клубе не забыли о важном воспитаннике. Например, его профайл есть на сайте «шершней» в разделе «Легенды». Там красуется фото с его первым выходом на замену и пара других трогательных изображений. «Самый памятный момент Янга в футболке «Уотфорда» произошел на «Селхёрст Парке». Он послал штрафной удар в верхний угол полуфинала плей-офф Чемпионшипа против «Кристал Пэлас», – вспоминает пресс-служба «шершней».

Отношения охладели в прошлом сезоне. В ноябре 2017-го «Ман Юнайтед» приехал на «Викаридж Роуд», и фанаты тепло поаплодировали бывшему игроку клуба. И уже на 19-й минуте кровиночка забила первый мяч в ворота команды, которая его воспитала, а на 25-й добавил второй со штрафного. С учетом того, что Марсьяль на 32-й прибил «шершней» третьим голом, на трибунах было невесело.

Но важнее то, как Янг отреагировал на эти мячи. После первого он пробежался к зрителям спиной, а после второго проехался на коленях по газону. Все эти жесты Эшли проделывал у фанатской трибуны «Уотфорда». Никому на арене это не понравилось.

Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), «Уотфорд»Getty Images

«Да, конечно, самым важным было набрать три очка, – сказал Эшли после матча. – Но приятно попасть в протокол на родном стадионе. Не думаю, что они [фанаты «Уотфорда»] так же рады этому, но это часть игры. Если я забиваю, то, конечно, праздную голы. Я – профессионал и, конечно, начинал здесь как футболист. Всегда приятно возвращаться в Уотфорд. Но когда ты забиваешь, то всегда хочешь отмечать голы. Поэтому я и праздновал».

Спустя десять месяцев Янг снова оказался на «Викаридж Роуд». Теперь на объявлении состава «Юнайтед» ему никто не аплодировал, а каждое касание мяча болельщики освистывали.

Да, нужно праздновать голы, но иногда все же не стоит забывать, где ты начинал.

«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

«Где ваша гордость? Бейтесь друг за друга!» Речь Янга в перерыве дерби, которая перевернула матч

Все-все-все главные истории в вашем телеграме