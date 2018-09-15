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Фанаты «Уотфорда» освистали Эшли Янга из «Ман Юнайтед», который ушел из клуба 11 лет назад. Почему?

Фанаты «Уотфорда» освистали Янга, который ушел из клуба 11 лет назад. Почему?
Данил Тармасинов

13 ч. назад

Никогда нельзя забывать о корнях.

В состав «Манчестер Юнайтед» на гостевой матч с «Уотфордом» привычно попал Эшли Янг. Ветеран – важная часть ротации Жозе Моуринью и после травмы Люка Шоу стал основным крайним защитником манкунианцев.

Удивительно, что каждое касание мяча Янга стадион «Викаридж Роуд» освистывал со страшной силой, а когда зрителям надоедало, они переключались на недовольное гудение.

Эшли – воспитанник «Уотфорда». Он поступил в академию «шершней» в 10 лет, сначала получил отказ в стипендии, но остался и заслужил контракт и дебют в первой команде. Впервые со взрослыми Янг сыграл в 18, а в 21 уже тащил их в Премьер-лигу. В сезоне-2005/06 вингер забил 15 мячей в 41 матче и помог в плей-офф Чемпионшипа.

Уже в АПЛ Эшли начал с трех забитых мячей, но «Уотфорд» валился сильнее и обрушился на последнее место. И когда парень понял, что надежды нет, подпнул агента и ушел в «Астон Виллу» (14 млн евро – рекордный трансфер для бирмингемского клуба), а оттуда через четыре года в «Манчестер Юнайтед».

Но в маленьком клубе не забыли о важном воспитаннике. Например, его профайл есть на сайте «шершней» в разделе «Легенды». Там красуется фото с его первым выходом на замену и пара других трогательных изображений. «Самый памятный момент Янга в футболке «Уотфорда» произошел на «Селхёрст Парке». Он послал штрафной удар в верхний угол полуфинала плей-офф Чемпионшипа против «Кристал Пэлас», – вспоминает пресс-служба «шершней».

Отношения охладели в прошлом сезоне. В ноябре 2017-го «Ман Юнайтед» приехал на «Викаридж Роуд», и фанаты тепло поаплодировали бывшему игроку клуба. И уже на 19-й минуте кровиночка забила первый мяч в ворота команды, которая его воспитала, а на 25-й добавил второй со штрафного. С учетом того, что Марсьяль на 32-й прибил «шершней» третьим голом, на трибунах было невесело.

Но важнее то, как Янг отреагировал на эти мячи. После первого он пробежался к зрителям спиной, а после второго проехался на коленях по газону. Все эти жесты Эшли проделывал у фанатской трибуны «Уотфорда». Никому на арене это не понравилось.

Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), «Уотфорд»

Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), «Уотфорд»Getty Images

«Да, конечно, самым важным было набрать три очка, – сказал Эшли после матча. – Но приятно попасть в протокол на родном стадионе. Не думаю, что они [фанаты «Уотфорда»] так же рады этому, но это часть игры. Если я забиваю, то, конечно, праздную голы. Я – профессионал и, конечно, начинал здесь как футболист. Всегда приятно возвращаться в Уотфорд. Но когда ты забиваешь, то всегда хочешь отмечать голы. Поэтому я и праздновал».

Спустя десять месяцев Янг снова оказался на «Викаридж Роуд». Теперь на объявлении состава «Юнайтед» ему никто не аплодировал, а каждое касание мяча болельщики освистывали.

Да, нужно праздновать голы, но иногда все же не стоит забывать, где ты начинал.

«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

«Где ваша гордость? Бейтесь друг за друга!» Речь Янга в перерыве дерби, которая перевернула матч

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