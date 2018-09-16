Жозе Моуринью – о Крисе Смоллинге: «Единственное, что мне не нравится в нем, – его прическа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление защитника Криса Смоллинга в матче против «Уотфорда», в котором англичанин забил победный мяч.

«Он был хорош. Единственное, что мне не нравится в Крисе прямо сейчас, – это его прическа. Но я не тот человек, чтобы говорить ему об этом.

Смоллинг сыграл очень хорошо – так же, как Виктор Линделёф. И повторюсь: для центральных защитников очень важен Маруан Феллайни. В двух трудных матчах – против «Бёрнли» и «Уотфорда» – Феллайни сыграл важную роль, так как эти команды играют с двумя мощными форвардами», – приводит слова Моуринью Goal.

На старте АПЛ-2018/19 «Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков в пяти матчах (3 победы, 2 поражения).

Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года.

Фанаты «Уотфорда» освистали Янга, который ушел из клуба 11 лет назад. Почему?

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube