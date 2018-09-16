Getty Images

Жозе Моуринью – о Крисе Смоллинге: «Единственное, что мне не нравится в нем, – его прическа»

Моуринью – о Смоллинге: «Единственное, что мне не нравится в нем, – его прическа»
Eurosport

3 ч. назад

Защитнику достаточно сходить на стрижку, чтобы окончательно осчастливить босса.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление защитника Криса Смоллинга в матче против «Уотфорда», в котором англичанин забил победный мяч.

«Он был хорош. Единственное, что мне не нравится в Крисе прямо сейчас, – это его прическа. Но я не тот человек, чтобы говорить ему об этом.

Смоллинг сыграл очень хорошо – так же, как Виктор Линделёф. И повторюсь: для центральных защитников очень важен Маруан Феллайни. В двух трудных матчах – против «Бёрнли» и «Уотфорда» – Феллайни сыграл важную роль, так как эти команды играют с двумя мощными форвардами», – приводит слова Моуринью Goal.

  • На старте АПЛ-2018/19 «Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков в пяти матчах (3 победы, 2 поражения).
  • Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года.

Фанаты «Уотфорда» освистали Янга, который ушел из клуба 11 лет назад. Почему?

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - ФК «Лос-Анджелес» забил «Нью-Ингланду» после атаки, в которой коряво было абсолютно все

01:56
Популярные видео
Уникальный флюк Хокинса в матче против О'Салливана. Кажется, будто Барри специально играл так
 26 просмотров2 ч
Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч
7 406 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться