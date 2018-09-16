Канте не отказал в совместном ужине фанату, с которым встретился в мечети. Н'Голо – милота футбола

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте – самый скромный и стеснительный парень в этой Вселенной. Если его оставить один на один с девушкой, он ни за что не решится поцеловать ее первым – маленький французик предельно отважен на футбольном поле и настолько же скромен в жизни.

Все помнят историю с Кубком мира, который выиграла сборная Франции: пока остальные игроки «трехцветных» позировали с трофеем на камеру, простой парень Н'Голо тихонько стоял в стороне. Вмешался Стивен Н'Зонзи: тогда еще полузащитник «Севильи» взял Кубок и едва ли не насильно впихнул его в руки Канте. Так появилось это легендарное фото:

По окончании чемпионата мира ничего не изменилось – выигрыш главного трофея в жизни футболиста не отразился на характере Н'Голо. Недавно он ходил молиться в мечеть (предположительно, в лондонскую), где его узнал один из юных прихожан и пригласил к себе домой на ужин. Учтивый Канте, конечно же, не отказал – и осчастливил своим присутствием троих мужчин, которым нравится его игра.

Еще один штрих к портрету: когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии, и президент «лис» подарил всем футболистам по BMW, Канте продолжил ездить на скромняжке Mini Cooper. «Это очень удобная машина, к тому же я к ней уже привык», – рассказал Н'Голо.

Таким милым и предупредительным Канте был с самого детства. Доказательство – вот это фото.

Канте появился в английской Премьер-лиге в 2015 году и с ходу выиграл два чемпионата подряд: один с «Лестером», другой – с «Челси».

До АПЛ француз выступал за «Кан» и «Булонь».

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