Андрей Ярмоленко впервые вышел в старте «Вест Хэма» и сразу же пальнул дубль

В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» играет с «Вест Хэмом». В стартовом составе «молотобойцев» впервые появился украинский футболист Андрей Ярмоленко. Именно он на 11-й минуте открыл счет после быстрой контратаки и паса Марко Арнаутовича.

Украинец разошелся и на 32-й минуте классным ударом примерно с линии штрафной закрутил мяч в угол.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 20 млн евро.

28-летний украинец выходил в трех стартовых матчах лондонцев, но не отметился результативными действиями.

«Молотобойцы» замыкают таблицу АПЛ – у них вообще нет очков.

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