Eurosport

Андрей Ярмоленко впервые вышел в старте «Вест Хэма» и сразу же пальнул дубль

Ярмоленко впервые вышел в старте «Вест Хэма» и сразу же пальнул дубль
Eurosport

18 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Важные голы для украинца и «молотобойцев».

В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» играет с «Вест Хэмом». В стартовом составе «молотобойцев» впервые появился украинский футболист Андрей Ярмоленко. Именно он на 11-й минуте открыл счет после быстрой контратаки и паса Марко Арнаутовича.

Украинец разошелся и на 32-й минуте классным ударом примерно с линии штрафной закрутил мяч в угол.

  • Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 20 млн евро.
  • 28-летний украинец выходил в трех стартовых матчах лондонцев, но не отметился результативными действиями.
  • «Молотобойцы» замыкают таблицу АПЛ – у них вообще нет очков.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Чикаго» истребил «львов», вратарь «Орландо» сотворил дикий привоз

02:47
Популярные видео
Уэйн Руни – зверюга! Опять забил, опять красиво
7 307 просмотров13 ч
Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»
 610 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться