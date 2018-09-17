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Бам! Пьер-Эмиль Хёйбьерг из «Саутгемптона» приструнил «Брайтон» отменной пушечкой
Смачный страйк.
В матче пятого тура чемпионата Англии-2018/19 встретились «Саутгемптон» и «Брайтон».
Счет в игре на 35-й минуте открыл полузащитник «святых» Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Швед подхватил отскочивший мяч и метров с 28 зарядил по воротам «Брайтона» мощнейшей пушечкой.
- Хёйбьерг перешел в «Саутгемптон» из мюнхенской «Баварии» летом 2016 года.
- В первых четырех турах «святые» и «чайки» набрали по четыре очка.
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