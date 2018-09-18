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Аурелио де Лаурентис («Наполи»): «Маурицио Сарри много проигрывал, поэтому его отовсюду увольняли»

Де Лаурентис: «Сарри много проигрывал, поэтому его отовсюду увольняли»
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 15 ч. назад

Новая атака босса партенопеев на ушедшего коуча.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис снова раскритиковал бывшего тренера партенопеев Маурицио Сарри.

«Я всегда близок к команде, вот поэтому я выбрал Карло Анчелотти. Я отвечаю за этот выбор, так же как и с Сарри. Но теперь чувствую себя намного спокойнее. Сарри отлично работает, но он потерпел слишком много поражений в карьере, и поэтому его отовсюду увольняли», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

  • Маурицио Сарри работал в «Наполи» три сезона. Президент уволил его из клуба после рекордного по очкам сезона-2017/18.
  • Когда Де Лаурентис говорит, что Сарри отовсюду увольняли, то имеет в виду, что Маурицио работал в «Стии», «Фаэллезе», «Каврилье», «Антелле», «Вальдеме», «Теголето», «Сансовино», «Санджиованезе», «Пескаре», «Ареццо», «Авеллино 1912», «Эллас Вероне», «Перудже», «Гроссето», «Алессандрии», «Сорренто» и «Эмполи».
  • Теперь алленаторе тренирует лондонский «Челси».

Сарри: «Абрамович знает, что нужно время. Меня позвали, потому что хотели видеть здесь мой футбол»

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