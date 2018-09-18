Аурелио де Лаурентис («Наполи»): «Маурицио Сарри много проигрывал, поэтому его отовсюду увольняли»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис снова раскритиковал бывшего тренера партенопеев Маурицио Сарри.

«Я всегда близок к команде, вот поэтому я выбрал Карло Анчелотти. Я отвечаю за этот выбор, так же как и с Сарри. Но теперь чувствую себя намного спокойнее. Сарри отлично работает, но он потерпел слишком много поражений в карьере, и поэтому его отовсюду увольняли», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Маурицио Сарри работал в «Наполи» три сезона. Президент уволил его из клуба после рекордного по очкам сезона-2017/18.

Когда Де Лаурентис говорит, что Сарри отовсюду увольняли, то имеет в виду, что Маурицио работал в «Стии», «Фаэллезе», «Каврилье», «Антелле», «Вальдеме», «Теголето», «Сансовино», «Санджиованезе», «Пескаре», «Ареццо», «Авеллино 1912», «Эллас Вероне», «Перудже», «Гроссето», «Алессандрии», «Сорренто» и «Эмполи».

Теперь алленаторе тренирует лондонский «Челси».

Сарри: «Абрамович знает, что нужно время. Меня позвали, потому что хотели видеть здесь мой футбол»

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