Клопп украл идею у Конте. Салах и Мане играют, как звезды чемпионского сезона «Челси»

На финише прошлого сезона Антонио Конте рассорился, кажется, со всеми. Азар был недоволен ролью ложной девятки и возникал, Виллиан и Луис не понимали, почему сидят на банке – если бы итальянец остался, они бы ушли. Конфликтами с игроками Конте слегка подпортил наследие в «Челси», но это не отменяет главного: Антонио провел тактическую революцию в АПЛ, за которую его будут помнить даже боссы со «Стэмфорд Бридж».

Конте выиграл Премьер-лигу по схеме с тремя центральными защитниками – до него это никому не удавалось. Фергюсон почти не прибегал к этой расстановке в «МЮ», Моуринью чередовал 4-3-3 и 4-2-3-1 в «Челси», а Раньери и Венгер использовали в чемпионские сезоны «Арсенала» и «Лестера» 4-4-2. Титул Антонио был действительно уникальным.

Расстановка по умолчанию предполагает осторожность: «синие» пропустили всего 33 мяча и имели самую надежную защиту в лиге, если учитывать ожидаемые пропущенные голы. Оборона, разумеется, помогла «Челси» выиграть АПЛ, но задумка Конте в атаке сделала ее полностью заслуженной.

Как метко выразился Звонимир Бобан, Антонио – редкий пример тренера, чьи команды играют реально с тройкой, а не пятеркой защитников. «Челси» атаковал при нем в пять человек – в оптимальном составе это были Мозес, Педро, Азар, Алонсо и Коста. Большинство клубов АПЛ играли по схеме с четверкой защитников – против них «Челси» имел численный перевес в одного игрока, на дальней штанге были свободны либо Алонсо (слева), либо Мозес (справа).

Чтобы правильно настроить механизм, Антонио придумал специфичные роли для Азара и Педро. В обороне они играли вингеров и закрывали фланги, в атаке смещались с края в центр и превращались в десяток. Перед соперниками была дилемма: они не понимали, кто должен их прикрывать.

Путаницу для противника расписал Гари Невилл: «Правый защитник не может бросить зону и уйти за Азаром в центр, центральный защитник тоже не может выдвинуться, для опорника вообще кошмар держать в уме, помимо прямого оппонента, еще и Азара. Итог – Азар получает свободу и пользуется ею».

Самой популярной схемой АПЛ на тот момент была 4-2-3-1. Она не давала оптимального решения. Если за Азаром следовал крайний защитник, свободу на фланге получал Алонсо. Если на Азара выдвигался центральный защитник, зону за его спиной получал Коста. Если Азара прикрывал опорник, без опеки оставался уже Матич. То же самое было на правом фланге, только с Педро, Мозесом и Канте.

К зиме соперники «Челси» массово перешли на схему Конте – клубы зеркалили расстановку «синих», чтобы у каждого был прямой оппонент и такой дилеммы не возникало в принципе. Лондонцев притормозили, но только слегка и на время: в единоборствах один в один проявлялось уже индивидуальное мастерство Азара, Педро и Косты. «Челси» выиграл чемпионство с отрывом в семь очков.

Эксперименты Антонио и игра через два дня на третий прибили рабочую тактику. У «Челси» было меньше времени на тренировки в прошлом сезоне, этим Конте объяснял, почему соперники раскусили мелочи его схемы, а команда набрала на 23 очка меньше и прикатилась к финишу только пятой.

Маурицио Сарри уже отказался от принципов Конте, но идею итальянца внезапно подхватил «Ливерпуль». Еще с весны Юрген Клопп работает над идеей, которая сопоставима с основной задумкой Антонио. Не мешает даже расстановка – немец все это время использует 4-3-3.

Схожесть проявляется в ролях Салаха и Мане – они играют примерно в тех же зонах, что и Педро с Азаром у Конте. По дефолтной схеме оба располагаются на флангах, но в самой игре открываются между линиями и атакуют штрафную. Соперники снова вынуждены решать дилемму и принимать промежуточное, но не идеальное решение.

«Статистика ожидаемых голов и касаний в штрафной доказывает: Салах слегка поменял позицию. Соперники не понимают, кто должен за него отвечать – крайний защитник или центральный? Они даже переходили на тройку защитников, но это не слишком им помогало. С ним нелегко справиться, когда он занимает такую позицию», – рассуждал Джейми Каррагер.

Салах принимает мяч против между линий «Лестера». Крайний защитник и центральный не выдвигаются на него

Мане принимает мяч между линий «Тоттенхэма». Центральный защитник остается на месте, крайний сначала следует за ним, потом возвращается на место

Такие открывания опасны сами по себе, с талантом Мане и Салаха они превращаются в чудовищную проблему. Ребята могут использовать свободу как проходом, так и передачей вразрез. Если мяч получает Мане, за спину защитникам забегает Салах – в этом плане он лучший в АПЛ. Если мяч получает Салах, то аналогично двигается Мане – сенегалец часто выходил один на один еще в «Саутгемптоне».

Соперников не спасают даже схемы с тройкой защитников – есть шанс, что идея прослужит Клоппу чуть дольше. Фирменные принципы Юргена лишь усиливают позиции «Ливерпуля». Два года назад Гвардиола назвал Клоппа лучшим тренером мира по атаке максимальным количеством игроков. Эти слова Пеп произнес перед тем, как проиграть на «Энфилде» из-за гола Джорджиньо Вейналдума – в эпизодах выше именно голландец еще больше запутывает соперника, врываясь по флангу.

В такой конфигурации «Ливерпуль» больше уязвим к контратакам, чем «Челси», но «красные» прибавили даже в этом. Во-первых, контрпрессинг Клоппа до сих пор работает – команда срывает атаку соперника отбором после потери мяча. Во-вторых, Гомес и Ван Дейк мобильнее Матипа и Ловрена – те ошибались, потому что покрывали слишком большие для себя расстояния. В-третьих, «Ливерпуль» взял вратаря, который сможет подстраховать защитников и выйти из ворот в случае заброса – Алиссон сделал в два раза больше перехватов в Серии А, чем его ближайший преследователь.

Шикарный старт сезона предполагает, что план Клоппа исполняется идеально. Индивидуальные показатели Салаха и Мане лишь подтверждают это. Они оба прибавили в ожидаемых голах и ассистах за матч и создают еще больше остроты: Мохамед – на 20%, Садио – на 16%. Прекрасно, учитывая, что прошлый сезон был лучшим в их карьере.

Мо Салах 2017/18 2018/19 Садио Мане 2017/18 2018/19 xG 0,77 0,81 xG 0,48 0,55 xA 0,25 0,42 xA 0,21 0,25 xG+xA 1,02 1,23 xG+xA 0,69 0,8

xG – ожидаемые голы за матч, xA – ожидаемые ассисты за матч, xG+xA – ожидаемые результативные действия за матч

На прошлой неделе Джордан Хендерсон сказал, что уже чувствует приближение трофеев. То же самое он говорил в минувшем сезоне, но сейчас у «Ливерпуля» есть реально все инструменты, чтобы подкрепить слова капитана. Клопп будет не против, если прием, скопированный у Конте, принесет аналогичный результат.

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