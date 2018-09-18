CEO «Арсенала» Иван Газидис покинул клуб и ушел в «Милан»

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис покинул клуб после 10 лет работы.

Его функции разделят два новых менеджера – Рауль Санльеи стал спортивным директором, а Винай Венкатешам получил пост управляющего директора и будет отвечать за финансовые дела «канониров».

«Работать с Иваном было огромным удовольствием. Будем скучать по его мудрости, пониманию и энергии, которые он привносил в клуб каждый день на протяжении последнего десятилетия. Уверены, что с Раулем и Винаем приобрели потрясающих людей. С нетерпением ждем совместной работы с ним и тренером Унаи Эмери, чтобы двигать клуб вперед на поле и за его пределами», – заявил замглавы консорциума, владеющим «Арсеналом» Джош Кронке.

Санльеи перешел в лондонский клуб в феврале 2018 года после 18 лет работы спортивным директором «Барселоны». Венкатешам с 2012 года отвечал в «Арсенале» за коммерческую активность.

Иван Газидис подтвердил, что с 1 декабря станет исполнительным директором «Милана».

Газидис в апреле 2018 года уволил главного тренера «пушкарей» Арсена Венгера, работавшего в клубе 22 года.

«Арсенал» после пяти туров занимает седьмое место, «Милан» после трех матчей в четырех турах идет 15-м.

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